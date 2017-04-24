北韓「扣押美國公民」？疑在為談判做準備

北韓平壤的街道，平靜中隱約散發詭譎的氛圍。(圖/美聯社)

北韓逮捕美國公民的兩個案例，左為大學生瓦姆比爾、右為美籍韓裔金東哲。(圖/美聯社)

日前傳出一位美國公民在北韓遭到逮捕，由於時機敏感，外界懷疑這可能是北韓在為談判準備籌碼，因以人質作為交涉手段，對北韓而言是稀鬆平常之事。若消息屬實，則北韓已扣押的美國公民共有三人。

昨(23日) 韓聯社指出一位50多歲的金（Kim）姓男子在平壤被捕，他會去北韓是因為參與了一個援助項目活動；之後，路透社也透露，稱被扣押的是美國公民托尼．金（Tony Kim），亦稱金盛德（Kim Sang-duk），過去一個月在平壤科技大學（PUST）執教會計課程。

英媒BBC報導評論了上述傳聞，認為北韓在為談判準備籌碼的可能性很高。報導引述南韓專家的說法，指這位金盛德是曾在中國工作過的美國公民，在關鍵時刻拿下這位人質有一石二鳥的效果，或許能阻美國發起「斬首行動」。

回顧以往，北韓拿人質當作要脅已非第一次。幾年前，美國前總統柯林頓與卡特都曾前往北韓爭取美國公民獲釋；今年早些，北韓首腦金正恩之兄在吉隆坡刺殺，北韓當局也扣押馬來西亞公民，直到馬國釋放涉嫌參與刺殺的北韓人士。

現在遭北韓關押的美國公民，除了尚未被證實的金盛德，還包括涉偷竊宣傳標語的21歲美國大學生瓦姆比爾（Otto Warmbier）、涉間諜案的美籍韓裔金東哲。

(中時電子報)