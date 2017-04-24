NBA》一人球隊? 韋少嗆記者：別挑撥離間
雷霆吞下第3敗之後，火箭以3勝1負在首輪聽牌。儘管雷霆韋斯布魯克與火箭哈登是本季最優秀的兩位球員，但是兩支球隊的深度截然不同。即使大家嘴上不說，雷霆的戰力很明顯絕大部分都是倚仗韋斯布魯克個人的武勇。
記者於賽後詢問雷霆中鋒亞當斯，球隊的板凳要如何在韋斯布魯克休息時撐住戰局？
一旁的韋斯布魯克搶著回答：「史帝夫(亞當斯)請等一下，我不會讓外人挑撥離間，我們始終是個團隊。就算我坐在休息區，史帝夫留在場上，我們依然榮辱與共。不要挑撥我們，千萬別想讓我們內鬥。」
韋斯布魯克至少說了3次「不要挑撥離間」，神情非常不悅。記者解釋他只是就事論事，因為韋斯布魯克上陣時，球隊正負值為+2.1，當他下場休息時，球隊的正負值居然低到了-40。韋斯布魯克顯然就是雷霆的擎天柱。
不過記者的提問固然有理，但他預期獲得什麼樣的答案？是雷霆板凳不夠努力，還是球隊沒了韋斯布魯克就會垮？不管亞當斯怎麼回答都很令人難堪，因此韋斯布魯克斷然中止話題，以「團結至上、榮辱與共」代答。
無論如何，韋斯布魯克確實太厲害了，對火箭的第4戰，他「上半場」就繳出17分、10籃板、10助攻的大三元。他成為繼張伯倫之後，史上首位在季後賽連續拿下3場大三元的球員。
(中時電子報)
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