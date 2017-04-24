NBA》騎士橫掃溜馬 詹皇創兩紀錄

詹姆斯(左)帶領騎士淘汰溜馬，創下季後賽首輪21連勝以及10次橫掃對手兩項紀錄。(美聯社資料照)

騎士106比102直落四淘汰溜馬，成為第一支晉級的球隊，而全場攻下33分、10籃板的詹姆斯也創下了兩項NBA紀錄，分別是他帶領球隊在季後賽首輪的21連勝，以及季後賽第10次橫掃對手。

此役之前，詹姆斯所率領的球隊已在季後賽首輪拿下20連勝，追平「魔術」強森、渥錫與庫柏在33年前所領軍的湖人紫金王朝。如今，詹姆斯以21連勝改寫了這項紀錄，至於前次能在季後賽首輪擊敗詹姆斯得追溯到2012年5月7日，詹姆斯當時效力於熱火，該役87比89不敵尼克，但熱火最終4比1擊敗雷霆奪得總冠軍。

此外，這也是詹姆斯所率領的球隊第10次將對手橫掃出局，超越已退役的鄧肯9次，馬刺另兩位老將帕克與吉諾比利各以7次並列第三，詹姆斯手中的掃帚鐵血無情，溜馬成為他手下第10支亡魂。但有趣的是，詹姆斯在總冠軍賽3度遭遇馬刺，2度遭到馬刺狙擊，只拿到1座總冠軍。

(中時電子報)