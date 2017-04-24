苗栗地景搜密 Eye攝影比賽28日截止
苗栗縣有山城美稱，縣內擁有豐富物種、地景及地質等資源，都和生活習習相關，今年縣府邀請攝影愛好者，透過攝影呈現山城地景美麗及壯觀，28日截止收件。
縣府農業處為推廣縣內地景保育，即日起至28日止，協同三義火炎山生態教育館辦理「地景大搜密」地景攝影比賽，以境內的地景、地質景觀為主題，透過參賽者拍攝，將作品寄至三義火炎山生態教育館即可參賽。
得獎作品除豐富獎項外，另於5月21日至7月15日在火炎山生態教育館展出，請有興趣的民眾把握時間。
(中時)
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