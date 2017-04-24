嘆最風光母卻幫傭洗衣擦地 成龍自責不孝落淚
影壇巨星成龍日前出席改編成龍心路歷程的音樂劇《我是成龍》首演，原成龍以客觀心情，和導演、演員檢討不足、改進之處，沒想到當成龍看到飾演媽媽的演員上台，讓他想起母親的辛苦，成龍自責不孝，沒有花更多時間陪伴媽媽，難過淚流滿面。
成龍22日出席音樂劇《我是成龍》北京首演，儘管扮演他媽媽的演員很年輕，不過她畫老妝，也讓成龍看到母親的影子，他不禁想起最風光、有錢時，卻也是他最不懂事的時候「沒有拿出更多的時間陪伴媽媽，給她的錢她也捨不得花，全都偷偷為我存起來，自己卻還在給別人燙衣服、洗衣服、擦地」。
成龍自責不孝，嘆忙碌事業時，卻也不知不覺錯過最重要的親情。而成龍月初出席音樂劇記者會時，就曾透露，這部音樂劇會展示自己的另一面「包括以前討厭的成龍」，以及習武的故事。《我是成龍》除成龍外，演員胡俊銘、潘斌龍、莫少聰也參與演出，堪稱是史上最豪華的明星版舞台劇。
(中時電子報)
關鍵字：成龍
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