拒簽悔過書 汪明荃消失電影圈38年！

香港資深女星汪明荃吐露電影作品僅4部的主因。(圖／翻攝自東網)

香港資深女星汪明荃（阿姐）演歌主持三棲，近日為了慶出道50年，將在紅磡舉辦個人紀念演唱會，她也接受電台訪問，自爆絕跡影壇的主要原因。

汪明荃縱橫演藝圈半世紀，戲劇和歌唱作品不少，唯獨電影作品只有四部，她透露原因與台灣有很大的關係，她出生在大陸，10歲才搬到香港，當時香港電影看重台灣市場，所以她的身份敏感，被要求簽悔過書，但她覺得自己沒錯，因此並沒有簽，所以從此以後有關台灣市場的電影，她都無法參與。

80年代汪明荃獲選為人大代表，加上她是港劇的演出常客，雖然沒電影拍，但她並不挫折。而有過2段婚姻的她，1988年和羅家英交往，不過男方多次求婚被她拒絕，卻突在2009年在美國拉斯維加斯秘密註冊結婚，她表示是因為羅家英的肝癌手術，讓她主動提議結婚，「很怕失去他，都是一家人來的。」

(中時電子報)