台灣之美》三四月的阿里山風雲

阿里山吉野櫻。(余澤宇攝)

3、4月的阿里山櫻花美不勝收。(余澤宇攝)

春末的阿里山美景。(余澤宇攝)

阿里山櫻花。(余澤宇攝)

一年四季阿里山最美的時節是三四月，此時吉野櫻遍布山野，百花爭艷，連天空的雲彩都不甘寂寞，下來歌頌春天之美。

好天氣造訪，陣陣微涼的風吹拂，彷彿置身人間仙境。春來了，又是一年好的開始。

（作者為臉書「美景外拍團」粉絲頁社長）

(中時電子報)