縣市爭輕軌 毛治國：蓋出來徒增災難

前行政院長毛治國投書反對輕軌於各縣市遍地開花。圖為毛治國3月11日出席李國鼎故居系列講座。（資料照）

前瞻基礎建設計畫20日結束最後一場公聽會，立法院今（24）日起審查「前瞻基礎建設計畫特別條例」草案，台中、桃園、新竹、基隆、高雄等縣市皆爭取到輕軌捷運，期能改善當地的交通問題。對於輕軌這種遍地開花式的蓋法，前行政院長毛治國向媒體投書表達反對，更直言輕軌無法解決交通的老問題，反而會使問題變本加厲。

根據《聯合報》報導，毛治國認為政府現階段應該提供的是50人、甚至9至7人的「中眾、小眾」公共運輸，而非軌道的「大眾運輸」，尤其農村偏鄉這類地區，年長者外出常是自行騎車或搭別人便車，不小心就容易發生車禍。因此，無論在市鎮、農村或偏鄉，普及以公車為主的公共運輸，才能解決高齡社會和弱勢族群的交通問題，鼓勵民眾搭乘公共運輸工具，以達節能減碳之效。

針對各地方首長爭取輕軌建設，毛治國也指出，雖然輕軌比高、中運量捷運的興建及營運成本低，但必須審慎評估可行性和成本效益，因為「我們今後的建設預算用的都是舉債而來的錢」，若地方連經營公車都有困難，軌道運輸蓋出來「只是後來的災難而已」。

毛治國更表示，台灣目前的交通建設，都市應優先考量台鐵路線的立體化，而不論城鄉，公車為主的公共運輸服務都值得、也需要全面推廣，至於輕軌捷運，或可針對個案審慎研議是否可行，但不宜作遍地開花式的推行。

前瞻計畫是2016年蔡英文上任總統後，擬以推動基礎建設的方式帶動景氣，目前正在核算基礎建設需求，包含綠色軌道建設、數位基礎建設、綠能基礎建設、水資源基礎建設、城鄉基礎建設等等，期能促進地方整體發展和區域平衡，並帶動國內投資機會及經濟成長。前瞻計畫中，捷運和輕軌計畫約有15案，須多方審慎評估。

(中時電子報)