NBA》被譏諷為傀儡 泰隆盧怒火反擊

騎士教頭泰隆盧(左)被譏諷是魁儡，他得知後憤怒反擊，還自喻為帕波維奇。(美聯社資料照)

騎士毫無懸念的直落四將溜馬掃地出門，成為本季第一支闖進分區四強的球隊，然而總教練泰隆盧卻在第三戰結束後被媒體譏諷為傀儡，泰隆盧得知後憤怒的反擊，而且還自喻為馬刺教頭帕波維奇。

這起事件起源於第三戰第四節，泰隆盧讓厄文與洛夫坐在板凳席休息，當時他在兩人的耳邊說了一些話，但卻被媒體隱射是泰隆盧在徵詢兩人的意見，毫無自己得主見，形同傀儡。

對此泰隆盧怒火四射，「這是我見過最瘋狂的事情，當時我是和隊員談話，希望他們能維持好自己的狀況，但就是有些媒體喜歡見縫插針，專搞破壞之事。」

泰隆盧以馬刺對灰熊第三戰為例，「帕波維奇也在下半場迅速地讓先發球員退場休息，那他當時有徵詢過球員嗎？帕波維奇是偉大教練，他的球員都很尊重他，同樣的，我的球員也非常了解我，對於我做的任何決定都會支持。」

(中時電子報)