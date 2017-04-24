NBA》被譏諷為傀儡 泰隆盧怒火反擊
騎士毫無懸念的直落四將溜馬掃地出門，成為本季第一支闖進分區四強的球隊，然而總教練泰隆盧卻在第三戰結束後被媒體譏諷為傀儡，泰隆盧得知後憤怒的反擊，而且還自喻為馬刺教頭帕波維奇。
這起事件起源於第三戰第四節，泰隆盧讓厄文與洛夫坐在板凳席休息，當時他在兩人的耳邊說了一些話，但卻被媒體隱射是泰隆盧在徵詢兩人的意見，毫無自己得主見，形同傀儡。
對此泰隆盧怒火四射，「這是我見過最瘋狂的事情，當時我是和隊員談話，希望他們能維持好自己的狀況，但就是有些媒體喜歡見縫插針，專搞破壞之事。」
泰隆盧以馬刺對灰熊第三戰為例，「帕波維奇也在下半場迅速地讓先發球員退場休息，那他當時有徵詢過球員嗎？帕波維奇是偉大教練，他的球員都很尊重他，同樣的，我的球員也非常了解我，對於我做的任何決定都會支持。」
(中時電子報)
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