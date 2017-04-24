雪碧全裸上陣拍MV 黃明志撇起生理反應
大馬創作歌手黃明志，之前為電影主題曲《oh my god》拍攝MV，因為褻瀆膜拜地點涉大馬刑法，遭到警方到羈押，而這次拍攝歌曲《啪啪啪》MV，邀請性感女神雪碧全裸入鏡，再度在網路上引起熱議。
黃明志拍攝《啪啪啪》MV，其中有幕是雪碧入浴的橋段，沒想到她堅持全裸上陣，甚至連nu-bra都基本防護措施都不用，讓黃明志大讚敬業百分百，但避免遭到有心人士刻意抹黑，黃明志再三呼籲不要帶著不健康心態來看此作品，而是應該用藝術眼光來欣賞成果。
被問及是否藉拍MV自肥? 黃明志表示沒有帶著色情角度，甚至直接了當表示絕對沒起生理反應，不過粉絲對此絲毫不相信，紛紛留言「终於明白為什麼要穿黑衣黑褲」、「有生理反應才是尊重」，接力吐槽黃明志可說笑翻網友。
(中時電子報)
關鍵字：黃明志
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