森福允彥降二軍 巨人3自由球員無人在一軍

森福允彥(中)狀況差，遭讀賣巨人下放二軍。(截自日本雅虎體育)

讀賣巨人去年連同陽岱鋼在內，一口氣簽回3名自由球員(FA)，締造日本職棒歷史新猷，然而山口俊、陽岱鋼先後受傷，至今還在三軍調整亮相，而左投森福允彥雖進到一軍，但狀況不佳，自責分率高達5.40，就在23日巨人2比1輸給阪神後，巨人宣布把森福降到二軍，季後簽的3名球員無人在一軍。

按日本職棒規定，若是單年申請FA球員未超過20人，單隊最多只能簽2名FA，不過因森福被歸在C級FA，不在受限範圍內，讓巨人得先簽山口和森福，再找陽岱鋼助拳，締造日職單年度簽最多FA球員紀錄。連同洋將麥基(Casey McGehee)和卡米奈洛(Arquimedes Caminero)，他們共補5名即戰力，豪砸近30億日圓。

孰料，新球季還沒開打，山口就因右肩不適休兵；接著陽岱鋼也在春訓期間因下半身緊繃高掛免戰牌，開季前雖復建順利，曾在二軍的比賽亮相，但沒打幾場又舊傷復發，再度展開漫長的復健，仍未確定何時歸隊。而森福雖從一軍開季，卻壓制力盡失，對右打被打擊率3成89，對左打被打擊率竟還達4成。

有日本球評直言森福的低迷，是他失去球威所致，他21日對戰阪神虎一役，成為壓倒他的最後一根稻草；該役他中繼登板，面對4名打者僅解決1名打者，挨2安、投出1次四壞球，只撐0.1局退場，隨後遭巨人下放二軍。總計森福本季7度登板，僅有0勝2敗、3中繼點、自責分率5.40成績。

森福到二軍調整，空缺將由2015年選秀第7指名的左投中川皓太遞補。3名備受期待的即戰力接連出狀況，不過巨人在龜井善行打擊復甦，牛棚有育成出身的筱原慎平崛起，加上老將阿部慎之助強打領軍下，依舊打出新氣象，目前暫居央聯第二。

(中時電子報)