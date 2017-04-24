「戲韻藝情-戲曲人物展」看畫家筆下的演員成長茁壯

「戲韻藝情」戲曲人物展。（圖左至又依序為歐豪年、李奇茂、王愷，文化部所屬國立台灣戲曲學院提供）

一幅畫，彷彿即是一個舞台，一個舞台是一個演員的生命，他們在那裡成長、茁壯，演員的人生態度，正式在一幅畫中完成與呈現，每幅畫作中的人物，皆生動靈巧，在各家的畫筆下，維妙維肖，與畫家們共同展現豐富精彩的藝術態度，宛如一座盛大舉行的藝術文化表演，揮灑他們對於表演的堅定與態度，傳達對於藝術文化傳承的使命。

欣逢國立台灣戲曲學院創校60週年，張校長瑞濱特別與國父紀念館、國立臺灣師範大學藝術學院、國立臺灣藝術大學書畫學院、元智大學人文學院、中華畫學院、臺北海洋技術學院、淡江大學藝文中心、中國美術學會、台北攝影協會等共同合作，盛大舉行「戲韻藝情-戲曲人物展」。

「畫」為中華傳統藝術之精華，而「戲曲」與「書畫」於陶冶與培養藝術，有異曲同工之處，並有偉大之貢獻，因此張校長與駐校藝術家盧錫炯教授協助下，特將書畫藝術和戲曲藝術相結合，融合中華文化靜態藝術與動態文化之魅力。

本次展出亮點以國立台灣戲曲學院六個科系之特色，如「京劇」、「歌仔戲」、「客家戲」、「民俗技藝」，「戲曲音樂」等戲曲人物，搭配現代國畫、美麗水彩畫、精緻剪紙、繪畫素描等各種技巧，描繪出表演人物於舞台上的舉手投足與戲韻風采，讓動態演出人物，巧妙生動地走入靜態畫作中，讓人欣賞的同時，彷彿看見畫中人物由畫裡走出，並為您表演出一段精緻美麗的戲曲！

盼由畫作人物呈現出來的戲韻藝情，看見戲曲與畫作結合之創作藝術，在美麗精緻樣貌下，蘊含深厚的文化底蘊，戲曲表演不只揮灑在舞台上，更在靜態畫作中，看見我們所秉持根植傳統融合多元創新的戲曲文化藝術新特色。歡迎喜愛藝文的朋友來看展，共享戲曲與藝術之雙美。

戲韻藝情-戲曲人物展

展期：4月21日至4月30日

展地：國父紀念館「文華軒」、國立台灣戲曲學院 內湖校區音樂樓5樓

(中時電子報)