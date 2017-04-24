蔡英文聲望低檔徘徊 年輕人支持不足支撐

台灣民意基金會上午舉行民調記者會，由台灣民意基金會董事長游盈隆（中）主持，並邀請社民黨召集人范雲（左）、前民進黨副秘書長李俊毅（右）出席分析。（記者陳建瑜攝）

台灣民意基金會上午公布民調顯示，有38.6%的民眾贊同總統蔡英文領導國家的方式，有46%的人不贊同；從長期趨勢來看，蔡英文總統聲望持續在「低檔徘徊」，不贊同度則創下史上次高的記錄。民調也透露，年輕世代對蔡英文的略多支持並不足以扳回在其他世代顯著的支持流失。

台灣民意基金會上午舉行民調記者會，由台灣民意基金會董事長游盈隆主持，並邀請3位學者世新大學教授彭懷恩、社民黨召集人范雲、前民進黨副秘書長李俊毅出席分析。

民調詢問受訪者，蔡英文上任已快一年，是否「贊同或不贊同她處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」結果顯示，5.2%非常贊同，33.4%還算贊同，29.4%不太贊同，16.6%一點也不贊同，15.5%沒意見、不知道或拒答。

若與最近上月相比，贊同蔡英文處理國政方式的人上升1％，不贊同者，上升3.5％；目前不贊同比例高於贊同比例7.4％。

基金會表示，蔡英文聲望並無起色，且不贊同比例明顯大於贊同比例，僅次於今年1月的20.6％；未來不贊同比例和贊同比例的差距是否會持續擴大？將是一個觀察的重點。

基金會進一步分析，在年齡層方面，35至64歲民眾不贊同蔡英文處理國政方式，明顯多於贊同的人；而這並不表示年輕人一面倒的支持蔡英文。以20至24的群體為例，43.9%贊同，35.8%不贊同，差距只有8.1％。

此外，在25至34這個群體中，有45%贊同，42.9%不贊同，差距只有2.1。這表示年輕世代對蔡英文的略多支持並不足以扳回在其他世代顯著的支持流失。

此調查由台灣民意基金會游盈隆負責問卷設計、研究發現的判讀、報告撰寫、及相關公共政策意涵的解析；山水民意研究公司負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2017年4月17至18兩天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1082人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。

(旺報)