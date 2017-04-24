NBA》刺客回來了 塞爾提克擊敗公牛扳平戰局

塞爾提克明星後衛艾塞亞湯瑪斯遭逢喪妹之痛，卻仍留在場上奮戰，第四戰攻下33分，幫助球隊擊敗公牛，將系列賽扳平。(美聯社資料照)

經過妹妹車禍死亡的傷痛之後，「小刺客」艾塞亞湯瑪斯終於回來了，24日攻下全隊最高33分、4籃板、7助攻，幫助塞爾提克在客場104比95擊敗公牛，將系列賽扳成2比2平手，第五戰將班師回朝，有機會取得聽牌優勢。

為了不讓公牛上演老八傳奇，綠衫軍首節就打出30比18攻勢，取得12分領先局面；塞爾提克更在第二節將優勢擴大至20分，壓得主場球隊喘不過氣來。

不過，公牛在經過中場休息後總算在第三節展開反擊，靠著19比6的強勢攻擊將比數超前為65比63，但塞爾提克隨即穩住陣腳回敬12比0攻勢，再次要回領先地位。決勝節，公牛始終無法縮小落後差距，最終以9分之差敗下陣來，浪費2比0的優勢，雙方回到同一起跑點，綠衫軍握有多1場主場優勢，公牛想要上演老八傳奇的機會恐怕愈來愈小了。

艾塞亞湯瑪斯前兩場在喪妹的悲痛中度過，抓住第三戰開打前空檔回家奔喪處理好妹妹的喪禮之後總算穩住心情，連續兩場比賽帶領球隊拿下勝利，也讓波士頓球迷看到希望。

此役除了湯瑪斯外，荷福德貢獻12分、15籃板，吉拉德格林18分、7籃板，克勞德11分，歐利尼克10分。

公牛在隆多提前報銷之後少了一個後場發動機，吉米巴特勒33分、5籃板、9助攻，米洛提奇與卡南各13分，韋德11分。

(中時電子報)