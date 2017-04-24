職業工會會員 健保費7月起調漲33元

職業工會會員健保費將於7月調漲，每月投保金額的最低門檻改為2萬4000元，每月將多支出33元。（資料照）

部分民眾的健保費，七月起將調漲了。沒有一定雇主、或是自營作業而以職業工會會員身分投保健保的第二類保險人，每月投保金額的最低門檻，將由現行的2萬2800元，調漲到2萬4000元，每人每月健保費支出多出33元。

根據衛福部估計，調漲之後，每一年可多挹注健保收入約10.6億元。另外，第三類農、漁民、水利會會員月投保金額也將一併調整，合計影響人數超過500萬人。

衛福部社會保險司司長商東福表示，拉高投保金額最低門檻是依法行政，依照「全民健康保險法施行細則」規定，當全國公、民營事業機構受僱者月平均投保金額成長率達到4.5%時，最低門檻就必須配合拉高，原本去年底就滿足調漲條件，應該在今年1月1日就上路，但經健保署開會討論後，決定給予寬限期間，預計近期公告，7月1日正式實施。

以目前第二類被保險人月投保金額最低門檻2萬2800元算，民眾必須自付6成，月繳健保費為642元，未來調升為2萬4000元之後，月繳保費將漲為675元，政府補助的4成保費負擔也會增加。

商東福表示，包含被保險人與其眷屬在內，估計第二類投保人口約266萬人受影響，每人每月新增健保費支出約33元、一年約396元，一年可挹注健保收入約10.6億元。

另外，根據健保法規，農、漁民、水利會會員等第三類被保險人的月投保金額，是參考第一類、第二類被保險人的月平均投保金額計算，因此第二類調高後，第三類也將會一併調整；目前第三類被保險人月投保金額固定為2萬2800元，月繳健保費為321元，未來月投保金額也會比照第二類調為2萬4000元，但繳納金額算法略有不同，增加幅度還待進一步精算確認，估計此類被保險人與其眷屬，共影響約236萬人。

(中時)