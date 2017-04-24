MLB》1局打6分 馬林魚再演逆轉秀

馬林魚波爾(右)第6局敲出超前比數的3分砲。(美聯社)

馬林魚作客教士3連戰最後一場，前一戰馬林魚在第6局追平比數，打到第11局才獲勝。此戰馬林魚前5局又以0-3落後，依然是在第6局大反攻，一舉灌進6分，最後以7-3獲勝，在3連戰取得2勝1負，先發投手寇勒撐完6局獲得勝投。

6局上，馬林魚連續安打與保送攻回第1分，教士隊果斷換下先發投手帕多摩，卻成為慘劇的開端。接替的史坦曼一上來就挨了歐蘇納和瑞爾謬托兩發安打，葬送了帕多摩的勝投。接著波爾追加一記3分砲，教士隊又趕緊喊暫停換下史坦曼，他連1個打者都沒有解決就狂失6分。接手的奎肯布許連續收拾魚軍3位打者，總算結束了這個半局。

馬林魚目前10勝8敗，在國聯東區暫居第2，僅次於國民隊。這場是寇勒本季首勝，馬林魚擅長逆轉，目前的10場勝仗一半落在牛棚手裡，先發投手合計5勝，以陳偉殷的2勝(0敗)最多，只剩下沃奎茲尚未開胡。

(中時電子報)