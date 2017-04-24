AIT主席莫健二度來台 將與政商代表會面

美國在台協會主席莫健（左）23日晚間抵台，將與政商代表會面。（資料照）

美國在台協會（AIT）與外交部上午發布新聞稿表示，美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）昨（23）日抵台訪問，預計在台停留至29日。

這次是莫健第2度以美國在台協會主席身分訪台。訪台期間，他將和台灣政商界領導人物會面，包括台南的地方官員和各界代表。

外交部指出，莫健（James Moriarty）將會見總統蔡英文，並拜會我政府相關部會，就台美間各項議題交換意見，外交部誠摯歡迎莫健來訪。

AIT指出，數十年來，無論是在美國政府或私人部門的最高領導層級，莫健都累積豐富的亞洲經驗，包含台灣。在他的公職生涯中，莫健曾擔任美國駐孟加拉大使和美國駐尼泊爾大使，也曾擔任美國總統的特別助理暨國家安全委員會亞太資深主任，以及國家安全委員會中國事務主任。

莫健曾在1995至1998年於美國在台協會擔任政治組組長，2011年自美國外交行列退休以來，便以獨立顧問的身分任職於私人部門。

(旺報)