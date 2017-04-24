不想睡得腰痠背痛？專家教你機上正確睡姿

機上睡覺有學問，人體工學教正確睡姿。（圖/shutterstock提供）

飛行旅途中，睡一頓香甜好覺非常重要，不過飛機座位空間有限，如何睡得舒服、又不會干擾到鄰座乘客？美國康乃爾大學（Cornell University）人體工學教授赫奇（Alan Hedge）分享在機上正確睡姿、坐姿，照著做可免除背部痠痛、頸部僵硬、腿部血液循環不佳等困擾。

1.騰出足夠空間

不想睡醒後腿部痠麻嗎？赫奇建議，不要在前方座位底下放置過多物品，確保腿部有足夠伸展空間，才能保持良好血液循環。

2.保持關節柔軟

適時在機艙行走（從座位走到廁所的一小段路也可），可保持關節柔軟、促進血液循環，進而讓身體壓力減輕。

3.正確地支撐下背部

機上睡覺時，比起往前方摺疊桌靠，應盡量向後傾，讓下背部得以支撐。將身體曲線貼合椅背，才不會讓背部承受過多壓力。

4.正確運用枕頭

若有隨身攜帶頸枕、充氣枕上機，睡覺時可將它置放於脊椎處，支撐背部；或可放在摺疊桌上墊高頭部，舒緩頸部壓力。

除調整睡姿外，枕頭還有別種用途，若要使用筆電，可將前方摺疊桌拉出，再將枕頭墊在筆電下，保持視線水平，預防長期使用造成的肩頸痠痛。

(中時電子報)