北韓放話威脅 美籲停止挑釁和破壞穩定
美國和北韓之間緊張情勢不斷升高，兩國之間從未停止在國際版面互相叫囂，周日(23日)平壤才放話要一舉擊沉美國航母卡爾文森號，而美國也不甘示弱地警告北韓，避免進一步發生不當情況。
據《CNN》報導，美國五角大廈發言人羅斯(Gary Ross)呼籲北韓不要挑釁，或採取破壞穩定的行動和言論，並且應該完成北韓應盡的國際義務和承諾，重新展開認真的國際談判，才是北韓應有的戰略選擇。
北韓國家媒體《勞動新聞》周日刊出社論，放話將「一舉擊沉美國航母」之後，幾小時內，美國方面隨即發表聲明，公開呼籲北韓應該克制聳動言論，停止無謂的挑釁動作。
美國航空母艦卡爾文森號(USS Carl Vinson )將與日本的2艘驅逐艦「足柄號」(Ashigara)和「五月雨號」(Samidare)在菲律賓附近，舉行「戰術演練」聯合軍事演習，藉以提高美日共同應對，北韓近日密集準備的第6次核子武器測試。
(中時電子報)
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