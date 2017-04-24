北市3座公園螢火蟲復育有成！「火金姑」點亮台灣
春暖花開，四、五月最美麗的盛開花朵外，到了夜晚，就是「螢火蟲」最燦爛的一刻了！在螢光點點的四月天中，三年一度的「螢火蟲國際年會」即將在台北登場，這也是台灣首度主辦這項國際保育盛會，來自4大洲、20多個國家的100多位螢火蟲專家、學者共聚一堂，分享各國最新的螢火蟲研究及保育成果！
各國專家尤其對台北市區三座公園成功復育螢火蟲大感驚豔，好奇如何達到這項不可能的任務？此次盛會將台灣對生態的重視，對保育工作的努力，宣揚到全世界，螢火蟲之光點亮了台灣的國際能見度！
螢火蟲國際年會由北市府工務局公園路燈管理處、大安森林公園之友基金會、台灣昆蟲學會共同主辦，今（4/24）起一連三天在台北市立動物園國際會議廳舉行。除了學術研討，國際螢火蟲學者專家也將實地走訪北市榮星、木柵、大安森林公園，體驗在喧囂城市中賞螢樂趣；隨後移師嘉義阿里山國家風景區踏查豐富的螢火蟲生態。
副總統陳建仁在年會開幕致詞時表示，台灣是全世界有最短距離和最小範圍、卻有最多樣化生態的土地，每一種環境就是一套與眾不同的生物相，這是台灣為什麼被稱為生態大國；而因為土地面積小，所以說台灣又大又小。
台北市長柯文哲表示，這幾年台北市在生態友善方面做了很多努力，如市區公園積極設置「水撲滿」，回收雨水再利用；「田園城市」計畫將創造更多生態跳島。這次由大安森林公園之友基金會、荒野保護協會及文山社區大學協助，在大安、榮星、木柵三座市區公園成功復育螢火蟲，更是了不起的成就。
其中，大安森林公園因為四周都是車水馬龍的幹道，公園裡每天有一萬多人在活動，加上密集的照明、隨意放養的外來種，復育螢火蟲簡直是「不可能的任務」，但政府從旁協助，配合台灣民間強大的執行力和生物研究能力，終於使得螢火蟲在台北市區公園復育成功，也成為國際螢火蟲保育工作的範例，證明台灣已成為螢火蟲生物學研究與復育的先進國家，台北也是讓國際認可的生態城市。
大安森林公園之友基金會基金會董事長林敏雄說，台北是全世界高人口密度的城市中，唯一能把消失的螢火蟲找回市區的城市，這群「火金姑」正是早年在台北的水田中常見的黃緣螢。
復育過程很不簡單，台大名譽教授楊平世率領的研究復育團隊，從基礎調查、改善棲地環境，到人工養殖、野放，克服不少困難，歷時四年，花費近五千萬元，動員上萬人次志工，螢火蟲重回台北令人振奮，代價雖高，但找回很多人的童年記憶、成就城市的幸福感「無價」！
螢火蟲發的光並不強，人類需要熄滅燈光、靜下心來，才能觀賞，就像我們對於營造城市的友善生態，應該要避免過多的人造物，靜下心來，與自然共存。因此，台北市政府除持續推動公園生態化，並將以市民共同參與的概念，建立產官學合作模式，納入多元意見，提升台北市公園自然生態棲地面積，讓民眾再度享受到自然環境的美好。
(中時電子報)
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