初審前瞻條例 藍委程序發言杯葛 藍綠爆衝突

立法院經濟等六委員會24日聯席審查《前瞻基礎建設特別條例草案》，藍綠均發出甲級動員備戰，一早就因程序發言等問題，雙方發生口角爭執。（陳信翰攝）

立法院經濟等六委員會24日聯席審查《前瞻基礎建設特別條例草案》，藍綠均發出甲級動員備戰，一早就因程序發言等問題，雙方發生口角爭執。（陳信翰攝）

立法院今天召開聯席會議初審事關總金額逾8千8百億元特別預算的「前瞻基礎建設特別條例草案」，藍、綠都發出甲級動員，上午出席立委多達76人，但會議還沒開始充滿濃厚火爆氣氛，多位國民黨立委高舉「前瞻建設退回重議」等標語並高喊口號，集體抗議綠營涉嫌「綁了8年預算」，以基礎建設之名行選舉綁樁之實，要求退回行政院重議。

會議開始後，藍營又採取冗長程序發言策略杯葛議事推進，共有28位國民黨立委登記發言。民進黨立委也大動肝火，反唇相譏國民黨立委是在進行「情緒發言」而非進行「程序發言」。藍、綠爆發多起口角，程序發言持續進行。

(中時)