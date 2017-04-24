李明哲事件發酵 5成民眾憂傷害兩岸關係

台灣民意基金會上午舉行民調記者會，由台灣民意基金會董事長游盈隆（右2）主持，並邀請世新大學教授彭懷恩（左1）社民黨召集人范雲（左2）、前民進黨副秘書長李俊毅（右1）出席討論。（記者陳建瑜攝）

台灣民意基金會上午公布民調顯示，針對「李明哲被中國大陸扣留」一事，約52％的民眾認為若李明哲事件持續下去，將嚴重傷害兩岸關係，但也有33%不這麼認為；同時有56%民眾認為，政府在這件事情的處理上太軟弱。

台灣民意基金會上午舉行民調記者會，由台灣民意基金會董事長游盈隆主持，並邀請3位學者世新大學教授彭懷恩、社民黨召集人范雲、民進黨前副秘書長李俊毅出席分析。

針對李明哲事件，首先受訪者被詢問，是否同意「台灣政府對此事表現太軟弱，政府立場應該更硬才對？」結果顯示，23.2%非常同意，32.8%還算同意，18.7%不太同意，7.7%一點也不同意，17.7%沒意見、不知道或拒答。

換言之，有56%民眾認為，政府在這件事情的處理上太軟弱，但有26%的人並不認為。

其次，受訪者被詢問，是否同意「政府碰到此類事情一般都插不上手，因為中國（大陸）太野蠻了，不能怪我們政府無能？」結果顯示，13.5%非常同意，29.5%還算同意，27%不太同意，20.6%一點也不同意，9.4%沒意見、不知道或拒答。

換言之，有43％民眾同意此事不能怪政府無能，應該怪的是中國太野蠻，但有48%的人不同意上述說法。

最後，受訪者對於「李明哲被關押事件」若持續下去，這對兩岸關係的傷害嚴不嚴重？結果顯示，19.6%非常嚴重，32.8%還算嚴重，25.6%不太嚴重，7%一點也不嚴重，14.9%沒意見、不知道、拒答。

換言之，有52％台灣人認為「李明哲被關押事件」若持續下去，將嚴重傷害兩岸關係，但有33%並不認為。

此調查由台灣民意基金會游盈隆負責問卷設計、研究發現的判讀、報告撰寫、及相關公共政策意涵的解析；山水民意研究公司負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2017年4月17至18兩天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1082人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。

(旺報)