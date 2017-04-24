英媒：大陸出口商是推動全球化尖兵
中國大陸經濟崛起，除了成為世界工廠，也孕育了一批本土企業。這些企業一路走來，倒下了很多，能生存的都是其中夠靈活者，因為他們知道，怎麼符合市場需求，去做全世界的生意。外媒形容這些中國出口商，稱他們是全球化的尖兵！
英媒《金融時報》報導了今年的廣州交易會（簡稱廣交會，Canton Fair），稱讚參加盛會的中國大陸廠商是全球化的楷模。在這個活動中，有2萬個大陸廠商對20萬個國際買家推銷產品，完全展現了該國身為世界最大出口國的面貌。
報導指出，中國大陸在近10年來面臨很大挑戰，生產成本的上升，以及經濟成長的走緩，讓大陸的出口商不得不學著靈活調整。銷售人員學習英語、技術人員改良裝配線、研發團隊持續推陳出新，出口導向的型態逼這些廠商提高競爭力，這樣的情景狀似幾十年前的日本與韓國。
雖然目前面臨全球景氣不振，大陸的廠商們彷彿在泥淖中前行，部份勞力密集的產業逐漸轉往東南亞一帶，但技術密集的產業則進一步集中。現在的電子、機械工業等領域已完全在大陸扎根，因為完整的供應鏈、充足的勞動力，以及累積多年的全球市場競爭經驗是其他地區比不上的。
(中時電子報)
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