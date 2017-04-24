政府官員民調小英總統持續低彌

財團法人台灣民意基金會舉行「台灣人對政府官員的感覺」全國性民調發表會，這次調查包括李明哲事件、總統聲望、內閣施政表現、民進黨執政表現等相關議題。由基金會董事長游盈隆(右二)主持，3位學者專家彭懷恩(左起)、范雲、李俊毅共同解讀。(王英豪攝)

民調結果顯示蔡英文總統聲望持續低彌。(王英豪攝)

財團法人台灣民意基金會舉行「台灣人對政府官員的感覺」全國性民調發表會，這次調查包括李明哲事件、總統聲望、內閣施政表現、民進黨執政表現等相關議題。由基金會董事長游盈隆(右二)主持，3位學者專家彭懷恩(左起)、范雲、李俊毅共同解讀。

(中時)