同婚釋憲 5月24日公佈解釋文
備受矚目的同婚釋憲案，大法官會議今日決定將於5月24日下午4點公佈解釋文，為了讓國際了解此次釋憲結果，大法官會議將以中英文版的新聞稿對外公告。此次釋憲究竟民法禁止同婚有無違憲?設立專法有無違憲?都將影響立法院的同婚修法。
上月底憲法法庭舉辦同婚釋憲案言詞辯論，法務部長邱太三主張同性結婚並非普世基本人權，全世界不承認同婚法律認定違憲的國家只有4個，承認同婚國 家才23國，他援引德國為例，希望台灣比照先立專法，避免一次到位 修法造成社會巨大衝擊。
但釋憲聲請人祁家威稱「等了41年6個月又20天 ，從17歲決定當同志以來，最大的訴求就是民法保障同志婚姻。」他相信大法官會做出有利釋憲文。聲請人之一台北市政府代表廖元豪副教授則說，同志都是人、都是公民，很難找到理由拒絕同志結婚，同性婚受憲法保障。
法務部、內政部等列席機關，指出民法沒有違憲。邱太三認為如何 保障同性伴侶的權利，應由立法機關制定相關法律，設立專法並非代 表隔離或歧視同志。聲請人則駁斥，指民法違憲應修改，讓同性結婚 合法化以保障婚姻平等及自由權。
(中時)
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