玩開喊「放我出去」 劉亦菲素顏長髮飄少女味

劉亦菲進錄音室配音，她玩開作勢受困，相當俏皮，而劉亦菲大方素顏現身，模樣空靈，宛如少女。（圖／取材自劉亦菲微博）

大陸女星劉亦菲擁空靈氣質、飄仙氣，被封為「神仙姐姐」，而她主演的電影版《三生三世十里桃花》也備受期待，近日劉亦菲進錄音室為電影配音，她頂素顏、長直髮工作，劉亦菲全身散發少女味，模樣清新。

劉亦菲主演的電影版《三生三世十里桃花》將在暑假上映，日前劇組曝光海報，劉亦菲飾演電影版白淺，她手拿酒壺、眉毛微微上揚，女子英氣十足，身穿白衣與些許白髮讓她更飄仙氣，而近日劉亦菲為電影配音，女神不忘在工作中玩樂，在錄音室中作勢受困，並發文說：「我的心聲：放我出去」，模樣相當俏皮。

(中時電子報)