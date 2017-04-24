民意基金會民調 蔡英文總統聲望低檔徘徊

民調結果顯示蔡英文總統聲望持續低彌。(王英豪攝)

財團法人台灣民意基金會舉行「台灣人對政府官員的感覺」全國性民調發表會，這次調查包括李明哲事件、總統聲望、內閣施政表現、民進黨執政表現等相關議題。由基金會董事長游盈隆(右二)主持，3位學者專家彭懷恩(左起)、范雲、李俊毅共同解讀。

台灣民意基金會今天公布最新民調，對蔡英文總統領導國家的方式，有46%的人不表贊同。和最近一個月相比，贊同蔡總統處理國政方式的人上升1個百分點，不贊同度則創下史上次高的記錄，顯示蔡英文總統聲望在低檔徘徊，顯無起色。

基金會在民調中詢問：「蔡英文總統上任已經快一年了，請問您贊同或不贊同她處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」結果顯示：5.2%非常贊同，33.4%還算贊同，29.4%不太贊同，16.6%一點也不贊同，15.5%沒意見、不知道或拒答。

基金會董事長游盈隆表示，換言之，最新民調結果顯示，有38.6%的台灣人民贊同蔡英文總統領導國家的方式，同時，有46%的人不表贊同。和最近一個月相比，贊同蔡總統處理國政方式的人上升1個百分點，不贊同蔡總統領導國家方式的人，上升3.5個百分點；這一來一往，使得目前不贊同比例高於贊同比例7.4個百分點。

整體來說，蔡英文總統聲望並無起色，且不贊同比例明顯大於贊同比例，僅次於今年1月的20.6個百分點。未來不贊同比例和贊同比例的差距是否會持續擴大？將是一個觀察的重點。

從長期的趨勢看，2017年4月蔡英文總統聲望，持續在低檔徘徊，不贊同度則創下史上次高的記錄，僅次於2017年1月的54.4%。和去年五月剛上任時相比，蔡總統聲望下跌31.3個百分點。

地理區域方面，除台北市和雲嘉南地區外，其他地區民眾不贊同比例皆高於贊同的比例，這包括新北市、桃竹苗、中彰投、高屏澎、基宜花東金馬。這樣的發現確實耐人尋味。

(工商)