新舊餐券糾紛 御蓮齋告前負責人詐欺

吳松洋（左）在律師魏憶龍陪同下提告。（方濬哲攝）

知名素食餐廳「蓮香齋」日前易主更名「御蓮齋」，並宣布「蓮香齋」發行的舊餐券須加價方能使用，並只能使用至今年6月，引發消費者不滿。「御蓮齋」委任律師魏憶龍今日出面表示，市面上流通的「蓮香齋」餐券，遠超出舊團隊移轉的數量，懷疑有人持續販賣假餐券，因此由「蓮香齋」總經理吳松洋出面，控告前負責人郭芳良涉嫌詐欺。

吳松洋今日上午表示，餐廳正式更名為「御蓮齋」後迄今，接受持舊餐券的消費者訂位數量已高達14萬人，「全世界有哪家餐廳可以消化舊餐券14萬人？」指餐廳從今年初至今已慘賠2億元，「不知道推廣素食這條路這麼辛苦！」

吳松洋呼籲消費者，勿在外購買非「御蓮齋」發行的餐券，因為真假餐券的發行公司、法定代理人、統一編號其實並不一樣。

魏憶龍指出，「蓮香齋」舊經營團隊在移轉經營權時曾表示，已發行餐券約8萬張，但事實上，持舊餐券消費、訂位的數量迄今已來到11萬張，預估至今年6月底，持舊餐券消費的數量將達20萬張，超出的12萬張從何而來，需要司法查明。

魏憶龍表示，持非法餐券的消費者大量訂購、訂位，已排擠合法消費者的權益，如果「御蓮齋」倒閉，合法的消費者也會受到影響，強調現有的合法經營團隊也是受害者。

「御蓮齋」前身「蓮香齋」負責人為郭芳良，後將經營權移轉給「御蓮蔬食公司」，並自今年3月起更名為「御蓮齋」。

「蓮香齋」標榜提供百匯蔬食料理，晚餐時段每人700元起跳，一本餐券共20張，要價1萬1500元。但接手的「御蓮齋」日前公告，持原「蓮香齋」舊貴賓餐券者，自4月1日至4月30日消費酌收新台幣80元，5月1日至5月31日到店消費酌收150元，自6月1日後則不得使用，因而引發軒然大波。

(中時)