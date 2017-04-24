李明哲事件 多數民意認蔡政府過於軟弱
「李明哲事件」引起國內外高度的關注，根據台灣民意基金會最近民調，多數民意認為蔡政府對這件事情的處理過於軟弱；中國蠻橫是事實，但不能成為政府無能無力的藉口。
此外，多數民意認為「中國若繼續關押李明哲」勢必嚴重傷害兩岸關係，這意味著多數台灣民意期盼中方及早釋放李明哲，讓李明哲毫髮無傷的安全返家。
基金會董事長游盈隆表示，我們用了三道題，旁敲側擊，探討台灣人對政府表現的反應，以及此一事件對兩岸關係的影響評估，希望能稍稍掌握台灣民意在此事件上的反應。
首先，我們問：「有人說：「台灣政府對這件事情的表現太軟弱，政府立場應該更硬才對。」請問您同不同意？」結果顯示：23.2%非常同意，32.8%還算同意，18.7%不太同意，7.7%一點也不同意，17.7%沒意見、不知道或拒答。換言之，有五成六的台灣人認為政府在這件事情的處理上太軟弱，但有兩成六的人不這麼認為。
第二，我們問：「有人說：「政府碰到這類事情一般都插不上手，因為中國（大陸）太野蠻了，不能怪我們政府無能。」請問您同不同意？」結果顯示：13.5%非常同意，29.5%還算同意，27%不太同意，20.6%一點也不同意，9.4%沒意見、不知道或拒答。換言之，有四成三台灣人同意這件事情不能怪政府無能，應該怪的是中國太野蠻，但有四成八的人不同意那樣的說法。
第三，我們問：「李明哲被關押事件」若持續下去，您覺得這對兩岸關係的傷害，嚴不嚴重?」結果顯示：19.6%非常嚴重，32.8%還算嚴重，25.6%不太嚴重，7%一點也不嚴重，14.9%沒意見、不知道、拒答。換言之，有五成二台灣人認為「李明哲被關押事件」若持續下去，將嚴重傷害兩岸關係，但有三成三不這麼認為。
(工商)
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