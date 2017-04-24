美戰斧導彈威力強 20年來斬過這些國家

4月7日凌晨，美國軍艦從地中海向敘利亞發射戰斧導彈。（美聯社）

4月7日凌晨，美國軍艦從地中海對敘利亞發射59枚戰斧導彈，報復敘利亞政府軍涉嫌於4日對平民發動的化武攻擊。

戰斧巡航導彈（Tomahawk cruise missile BGM-109），以低空飛行為主，射程遠、準確度高，自1991年波斯灣戰爭以來已是美軍主力。20年來，美軍用它打擊過伊拉克、利比亞和伊斯蘭國，科索沃戰爭中也對塞爾維亞發射過。

「戰斧」是世界上最著名的巡航導彈，它時速可達880公里，最遠射程達2500公里。大陸《信息時報》報導，「戰斧」導彈長度超過6.25公尺，重1590公斤，美國海軍標榜它是「一款全天候的遠端亞音速巡航導彈」，其發射平臺既可以是艦船，也可以是潛艇。

這款導彈通常可攜帶重達454公斤的彈頭，其最主要優勢在於無需人員操控，可以在全球衛星定位系統的指引下打擊目標。

1991年波灣戰爭讓戰斧揚名立萬。在整場衝突當中，美軍一共使用了291枚戰斧導彈攻擊伊拉克各類地面目標，發射成功率是95%，命中率是85%。

1995年美軍對塞爾維亞第一次使用戰斧，1999年科索沃衝突爆發，在78天的衝突中，一共使用了238枚戰斧，其中198枚命中目標。

2011年利比亞戰爭，美國、法國和英國等十多個國家以執行聯合國安理會決議的名義，對利比亞政府軍的展開攻擊行動，美英艦艇以戰斧巡航導彈發動了強勢攻擊。

攻打伊斯蘭國的戰鬥中，戰斧也擔任要角。2014年9月，美軍從兩艘軍艦上發射了47枚戰斧導彈。

(中時電子報)