追思李季準 李艷秋：美好年代再會了

資深廣播人李季準22日辭世，家人選擇他獲金鐘獎的照片作為遺照。（資料照）

李艷秋在臉書PO出與李季準的合照，感嘆美好年代越來越遠了。（翻攝自李艷秋臉書）

「電台情人」李季準22日晚間辭世，享受74歲，一生對廣播、電視界貢獻良多，更曾獲廣播金鐘獎特別貢獻獎，是許多人成長中溫柔的記憶。公祭預定5月7日在高雄市殯儀館旁九龍廳舉辦，這幾日網友紛紛在網路上留言悼念，幾位廣播人也陸續表示追思之情，資深媒體人李艷秋在臉書PO出第50屆廣播金鐘獎與李季準的合照，感嘆美好年代越來越遠了。

除了PO出合照，李艷秋也提及李季準當年獲得特別貢獻獎的理由，認為李季準的聲音陪伴好幾個世代的人成長，是廣播界的標竿和經典人物。李艷秋更於文末感嘆，李季準的辭世不僅是向陪伴她成長的經典聲音告別，那個單純美好的年代也越來越遠了。

李艷秋在臉書PO文追思李季準。（翻攝自李艷秋臉書）

以下為李艷秋臉書全文：

第50屆廣播金鐘獎，我是評審委員會主委，那年在討論特別貢獻獎時，全體委員高票通過，將金鐘特別貢獻獎頒給李季準先生。

在記者會中，我代表評審說明李季準先生得獎的理由

1.他的聲音伴隨好幾個世代的人成長

2.他的節目感性理性兼具，讓聽眾收穫良多

3.他的聲音是廣播人的標竿和代表

4.他對廣播的投入和表現，早已是廣播界的經典人物。

那天頒獎典禮中，他像個孩子般隨著台上的音樂舞動，

典禮結束後，我追上他，懇求拍一張照片，他不認識我，卻欣然站得直直的與我合影。

今天找出這張合照，向陪著我成長的經典聲音致敬、告別，那個單純美好的年代也越來越遠了。

(中時電子報)