迎接春天 東沙珊瑚產卵了！
每年農曆3、4月，南台灣珊瑚礁都會上演珊瑚產卵盛事，推測因受光照、潮汐及海水溫度等外在環境因子影響，珊瑚產卵大多集中在農曆3月15日的大潮後幾天發生。上週4月17日（農曆3月21日）晚間9點多，海洋國家公園管理處人員下水，順利拍角星珊瑚開始產卵，這也是2017年台灣南部海域珊瑚礁第一次記錄到珊瑚產卵事件，令工作人員振奮不已。
海管處表示，為保護東沙環礁珍貴海洋生態系及觀測珊瑚復育情形，管理處長期進行東沙環礁珊瑚產卵的監測，今年也是從3月中就開始持續觀察水溫變化及監測珊瑚產卵情況。這次是4月16日和4月17日，管理處人員在東沙島北岸以夜潛方式潛進珊瑚復育區搜尋珊瑚產卵跡象，並終於順利拍攝到角星珊瑚產卵畫面。
海管處表示，東沙環礁國家公園介於印度洋與西太平洋海洋生物分布的交會點，珊瑚環礁地形受南海水團和黑潮支流交會影響，使其海洋生態環境及生物多樣性獨具特色，為南海北端耀眼的海洋生態綠洲。
(中時)
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