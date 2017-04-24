MLB》滑壘撞傷人 馬恰多險遭紅襪爆頭
繼前日雙城與老虎爆發互砸事件後，金鶯今日對戰紅襪的比賽也打出了火藥味。金鶯強打曼尼馬恰多差點被紅襪中繼投手巴恩斯「爆頭」，巴恩斯遭驅逐，不過紅襪終場以6-2獲勝，這也是紅襪在雙方3連戰唯一的1勝。
在兩隊3連戰的首戰，馬恰多滑二壘時撞翻了紅襪二壘手派卓亞，讓他無法傳給一壘完成雙殺，左腳踝受傷的派卓亞退場後缺陣至今。依照聯盟新規定，跑者若是惡意衝撞野手以阻止傳球，會被強制判決為雙殺，不過當時的判決只認定馬恰多被封殺，也沒有處罰馬恰多。紅襪不服但是上訴失敗。
此戰打到第8局，巴恩斯已經投了1.1局，他一看到馬恰多就賞給他一記直擊頭部的速球，馬恰多彎腰閃過，球砸到棒子變成界外球。巴恩斯遭驅逐出場，紅襪總教練向主審抗議無效。後來馬恰多自己敲出了二壘打，讓紅襪氣得吹鬍子瞪眼。
大聯盟官方可能會向巴恩斯祭出罰款。派卓亞特地向馬恰多解釋，「這件事與我無關，絕不是我叫他們做的。」派卓亞完全沒責怪馬恰多的意思，他說：「我根本不知道有這東西(雙殺新規則)。雙殺本來就要靠技術，我幹這個活11年了，我不需要規則保護。」
(中時電子報)
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