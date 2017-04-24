民眾對小英林全不滿 對民進黨執政更不滿

財團法人台灣民意基金會舉行「台灣人對政府官員的感覺」全國性民調發表會，這次調查包括李明哲事件、總統聲望、內閣施政表現、民進黨執政表現等相關議題。由基金會董事長游盈隆(右二)主持，3位學者專家彭懷恩(左起)、范雲、李俊毅共同解讀。(王英豪攝)

民進黨重返執政已將近一年，台灣民意基金會今天公布民調，對民進黨整體執政表現，有三成五民眾滿意，但有近六成的民眾不滿意，民眾不滿民進黨執政的比例遠高於對蔡英文總統或林全內閣的不滿。

基金會董事長游盈隆表示，民進黨重返執政已將近一年，而且是以「完全執政」的態勢重返執政，如今台灣人民是如何評價民進黨的重返執政呢？我們是這樣問的：「民進黨完全執政已將近一年，請問，您滿意或不滿意它的整體執政表現？」

結果顯示：4.4%非常滿意，30.6%還算滿意，35.1%不太滿意，24%非常不滿意，5.9%沒意見、不知道或拒答。換言之，對民進黨完全執政將近一年，有三成五民眾滿意，但有近六成的民眾不滿意。

他說，民眾不滿民進黨執政的比例遠高於對蔡英文總統或林全內閣的不滿，原因為何？現階段民進黨執政，幾乎就等於是蔡英文、林全兩人執政，為何不滿意民進黨執政的人遠多於不滿蔡英文和林全的人？民進黨好不容易重返執政，一年將過，卻成眾矢之的，近六成人民交相指責，何以致此？不該好好虛心檢討嗎？

進一步分析顯示，這種對民進黨完全執政的不滿是系統性的，貫穿每一種重要的社會類別團體，包括性別、年齡、省籍、教育、職業和地理區域。以職業背景為例，在所有的職業種類中，除了農民外，所有其他職業背景的人都對民進黨執政出現一面倒的不滿現象。

在地理區域方面，就連民進黨大本營，雲嘉南和高屏澎，對民進黨執政的不滿都超過半數或遠超過半數。即便是民進黨政黨認同者中，也有三成的人不滿，更別提中性選民的七成四不滿，國民黨認同者的九成不滿。

游盈隆指出，林全內閣從去年五月上台迄今將近一年，社會評價始終不佳，施政滿意度陷入長期低迷狀態。2017年4月，我們持續調查追蹤台灣人民對林全內閣整體施政表現的最新評價。

民調中詢問：「林全內閣上台已經快一年了，請問您滿意或不滿意林全內閣的整體施政表現？」結果顯示：3.5%非常滿意，29.6%還算滿意，36.1%不太滿意，17.8%非常不滿意，12.9%沒意見、不知道或拒答。

換句話說，滿意林全內閣整體施政表現者有33.1%，不滿意的人有53.9%。和上個月相比，滿意比例上升1.2個百分點，不滿意比例也同步上揚4.5個百分點。不滿意者比滿意者高出20.8個百分點，成為近三個月最高的一次。

游盈隆表示，這顯示，相較於蔡英文的政治支持度，台灣民眾對林全內閣團隊的表現評價更差，而且已經持續將近一年。當明顯過半的人民長期不滿林全內閣的施政表現，顯示林內閣施政不得民心乃一客觀的、持續性的事實。

進一步分析顯示，這種對林全內閣施政表現一面倒的不滿是系統性的，貫穿每一種重要的類別團體，包括性別、年齡、省籍、教育、職業、政黨認同和地理區域。以職業背景為例，在所有的職業種類中，除了農民外，所有其他職業背景的人都對林全內閣出現一面倒的不滿現象。根本原因為何？該如何嚴肅面對？攸關政府領導威信與全民福祉，是蔡總統不可逃避的責任。

(工商)