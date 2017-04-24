法首輪總統選舉打破傳統政黨霸權 擊退民粹風潮

法國呼聲最高的總統候選人馬克宏對支持者揮手。(美聯社)

法國極右派總統候選人勒朋。(美聯社)

法國今在台灣凌晨時分開出首輪總統選舉結果，打破了過去60年來法國兩大政黨獨霸的現況，因為勝出進入第二輪的候選人都不出自這兩黨。儘管如此，歐洲股市和歐盟對這結果鬆了口氣，因為勝算最大的馬克宏(Emmanuel Macron)支持法國留在歐盟，以及開放貿易。

根據英國《衛報》(Guardian)報導，這個結果對法國兩大黨：社會黨(Socialist Party)和共和黨(The Republicans)而言都是一大打擊，過去這兩黨一直獨霸法國政治界，但這次選舉勝出的卻是去年才成立的新黨「前進!」(En Marche)的候選人馬克宏、和極右黨「民族陣線」(National Front)的候選人勒朋(Marine Le Pen)。這也表示，法國將會首次自1958年以來選出來第一位不來自這法國兩大黨的總統。

在兩黨失敗後，共和黨候選人費雍(Francois Fillon)和社會黨候選人阿蒙(Benoit Hamon)都宣布支持馬克宏，並呼籲支持者投給他，使得勒朋獲勝的機率更小。過去兩黨也曾經在2002年採用同樣的策略，防堵勒朋的父親讓-馬里(Jean-Marie Le Pen)當選。

《衛報》指出法國正在一個交叉口，面臨是否要走向更開放、更民主和更支持持歐洲的道路，還是更封閉、不民主和反歐盟的路，若馬克宏在兩周後當選，將代表法國選擇的是開放、民主和歐洲之路。但首輪選舉結果已經讓歐洲股市鬆了一口氣，路透社(Reuters)報導歐元一度大漲2%，達到自去年11月美國總統大選以來的新高。德國總理梅克爾(Angela Merkel)的發言人也慶祝馬克宏的勝選，並預祝他在兩周後獲得勝利。

勒朋在選舉結果出爐後表示：「這個選舉最大的問題是，猖狂的全球化已經使得法國的文明岌岌可危。」她也批評馬克宏的政見，必且因他過去曾是銀行家而說他是個「錢王」(money king)。有望成為法國第一位女總統的勒朋提倡反移民和反歐盟政策，其他競爭對手因認為她的政策會引發災難而群起支持馬克宏。

她雖然獲得進入第二輪選舉的門票，但首輪選舉結果顯示世界反對現有制度的風潮似乎已有被遏止的跡象，英國去年公投決定脫離歐盟，以及美國大選選出提倡保護主義的川普(Donald Trump)，都引發大眾對世界將走向民粹主義的憂慮。

(中時電子報)