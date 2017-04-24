熊田曜子推最大尺度寫真 笑稱老公沒興趣

熊田曜子下月26日將推出寫真集。(圖／翻攝自熊田曜子IG)

熊田曜子巧妙遮住3點。(圖／翻攝自日網)

熊田曜子挑戰有別以往最大尺度。(圖／翻攝自日網)

G奶寫真女星熊田曜子已是2個女兒的媽，但身材依舊火辣，近日宣布將在下月26日推出寫真集，挑戰有別以往最大尺度，她也坦言老公對於她性感一面從來不會有意見。

號稱日本「史上最強美乳」的熊田曜子，產後身材更有看頭，這次睽違5年再推寫真集《The GREATEST！》，性感程度不比婚前遜色，這幾天陸續曝光宣傳照，先為寫真集暖身，有僅以皮尺巧妙遮住3點辣照，她也在IG上傳以雙手遮胸、看似全裸的照片，引起網友熱議。

而她也透露老公對於她的工作從來不會有意見，笑說他對性感寫真沒有興趣，而不少網友也認為她有了孩子，應該不要太曝露比較好。

(中時電子報)