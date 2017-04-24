頂嘴母親遭嗆「想殺妳」 黃小柔逃家關係降冰點

黃小柔與母親關係一度降至冰點。 (圖/本報系資料照)

黃小柔以女團「4 in LOVE」出道，團體解散後朝主持、戲劇發展，升格人母育有1兒1女的她，回憶起年輕叛逆時期，因為跟母親不斷頂嘴被呼巴掌，甚至還被嗆聲「我想殺妳」，母女關係一度降至冰點。

根據《蘋果》報導，黃小柔透露父母在三歲時就離異，自幼就是嘉義的爺爺、奶奶帶大，也養成自己獨立的個性，直到17歲進軍演藝圈時，為了工作便利便搬回台北跟母親同住，未料當時母親覺得她說謊成性，還誤會她亂搞男女關係，讓兩人陷入冷戰半年之久，僅用傳紙條傳遞想法，直到某次爆發衝突，母親知道「奶奶」是黃小柔死穴，不僅威脅要跟奶奶說，還狠狠甩了她一巴掌，也讓黃小柔氣到搬去住公司宿舍。

雖然母女撕破臉，不過一陣子就恢復聯絡、吃飯，但她仍不願搬去與母親同住，直到母親更年期時，幫忙度過一段黑暗痛苦時光，才讓兩人關係融冰，黃小柔回想起那段時光，也向母親感性告白，「媽媽總在我需要時現身，不管結婚、生小孩都沒有錯過，因此才知道媽媽辛苦，所以曾誠心道歉，當年不應忤逆她」。

(中時電子報)