徵水井規費引反彈 李進勇：停徵

徵收水井規費引起農民反彈，雲林縣長李進勇（右）率團隊向議員澄清，水利處長許宏博（立者）也說明來龍去脈。（許素惠攝）

雲林縣議會民進黨團議員要求雲林縣府針對水井規費說清楚。（許素惠攝）

水井水權登記收費問題引起農民強烈反彈，「這是個大誤解！」雲林縣長李進勇上午強調，此水井規費已行之數十年，因縣內有12萬6000多口非法水井，為以輔導合法取代唯一封井，所以才依法收取申請、勘察及發照共2700元規費。既然農民有困難，縣府將依《規費法》第13條停徵，凡2020年前要由非法申請合法的2700元及合法展延（每次5年）的1500元等農用及家用水井都停徵，加速輔導水井納管，減輕農民生計負擔。

雲林縣許多農民近來收到縣府發出公文，要求徵水權費2700元，引起農民憤怒，紛紛向民代陳情，立委張麗善和民進黨雲林縣黨團上午同時替農民發聲。雲林縣議員顏旭懋甚至向農民保證一定要求縣府停徵，否則他將替所有農民繳。

水利處長許宏博指出，合法水井的規費是依據經濟部水利署90年10月24日頒布「水權登記收費標準」規定，每一水權登記案件收取工本費用為2,700元，這筆費用是依中央既有規定收取，而為延緩雲林彰化地區地層下陷，過去中央採取的政策是只要查獲違法水井便封井填塞，雲林是農業大縣，農業用水關乎農民生計，縣府不斷向中央請命，應該輔導既有水井合法登記，而不是阻斷水源、阻斷農民生路，建議應以「條件納管」取代「唯一填塞」。

許宏博說，民眾補辦水權登記除可避免罰款1萬2千元並取得合法，配合縣府專案統一簡化補辦水權手續，既可減少找代書代辦費用，找鑿井業開井體柱狀圖等約5、6萬元之費用，而且完成水權登記後保障更加全面，例如使用土地、水源及設施符合有關法令規定者始得請領災害救助金、取得土地容許使用及養殖漁業登記證、重大公害補償對象及水井損壞可依法重鑿等諸多好處。

(中時)