川普上任百日 恐成史上支持度最低總統
美國總統川普(Donald Trump)在這周將迎來他上任的第一百天，而他曾在當選後承諾要在百日內達成自己的六大新政，包括退出TPP、能源改革、國家安全、移民等政策，改革決心十足。不過以目前的民調來看川普恐怕將會是史上在上任100天時，民調支持率最低的總統。
據華郵/ABC最新民調(Washington Post/ABC poll)顯示，目前民眾對川普的施政狀況支持率是42%，而不支持率是53%，而這樣的支持率在距離他上任百日僅剩下6天的情況下來看，川普恐怕將會成為自1945年開始做總統支持度民調以來，支持率史上最低的總統。
而據NBC周日公布的民調也顯示類似的數據，川普的支持度為40%，比他二月剛入主白宮時的民調下滑了4%，而不支持度則是達到44%，比二月時上升了6%。
這些民調顯示的結果和過去總統在上任百日的情況不太一樣，以往剛上任的百日是總統蜜月期，這時總統的民調都算是處於高點，據NBC民調顯示，其他總統在上任百日時的民調分別為，歐巴馬總統(Barack Obama)有高達 61%的支持度，小布希總統( George W. Bush) 則也有56% ，柯林頓總統(Bill Clinton)則有 52%，相較於川普徘徊在40%不到50%的支持度都算是比較高的。
不過儘管如此，民調也顯示川普的支持者仍對他非常有信心，華郵/ABC民調指出，在2016年大選時投給川普的民眾，有高達96%的人仍願意在現在投給川普。
自羅斯福總統(Franklin D. Roosevelt)1933年在上任前三個月所完成了初步改革性的「新政」(The New Deal)後，上任百日的時間點成為了衡量新總統績效的指標，過去歷屆美國總統也都在上任百日完成了許多競選承諾中指標性的政策，包括小布希總統的反恐怖主義方案，歐巴馬總統的健保，而川普儘管在上任後看似改革心十足，但他的取代健保法案的失敗，也讓外界都在看川普上任百日能達成的成果，是否能如他所言。
(中時電子報)
文章來源：2 major new polls show Trump will conclude his first 100 days as the least popular president in modern history
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