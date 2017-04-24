台大個人申請放榜 建中北一女居冠
台大今天公告106學年度個人申請錄取結果，今年招生總名額共1592人，報名總人數3783人，最後正取1598人、錄取率42.24％，備取生有1663人，台大指出，由於部分考生可能同時錄取多個學系，將待登記志願序後統一分發。
根據大學甄選入學委員會規定，報名個人申請的考生最多可選填6校系，各大學於4月28日前各自公告錄取名單，錄取考生須於5月2日至3日上網登記就讀志願序，甄選會將於5月9日公告統一分發結果、函告各大學。
台大統計，今年共12人同時錄取台大5學系，成為「5冠王」，相較去年13人略降，其中以北一女中4人最多，建國中學3人居次；復旦高中、薇閣高中、高雄中學、武陵高中與台中女中各1人。錄取2學系以上總計314人。
台大註冊組主任洪泰雄指出，錄取2學系以上者，不少人跨領域選填科系，有人同時錄取歷史系與園藝景觀系、外文系與物理治療系、甚至日文系跨農學院，建議考生以興趣為主，未來可以雙主修、輔系、轉系探索其他領域。
若以各校錄取台大人數比較，洪泰雄表示，今年依舊以建中、北一女分居冠、亞軍，分別有260人、192人為正取，變化不大，其次為師大附中有111人、台中一中92人、高雄中學76人、武陵高中64人與台南一中61人。
他指出，今年台大在個人申請管道首次取消「定額備取」，不載明備取人數並由各學系自訂，以避免重複錄取人數大於備取生人數，各學系也願意配合，去年由於重複錄取人數多，缺額高達183人，但預期今年缺額將大幅減少。
(中時)
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