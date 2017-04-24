2018戰台北？朱立倫：我是新北市長

新北市長朱立倫今（24日）上午9時許出席中和積穗國小視察行程。（葉書宏攝）

新北市長朱立倫今（24日）上午9時許到中和自強游泳池視察。（葉書宏攝）

根據旺旺中時民調中心最新民調顯示，新北市長朱立倫2018年若轉戰台北市，支持度僅小輸柯文哲6％，對此，朱立倫今（24日）上午9時許出席中和積穗國小視察行程時回應，「我是新北市長，每一天把市政工作做好，不受其他因素影響。」

朱立倫表示，柯文哲是台北市長，把市政做好一起努力，沒有參選台北市長規畫，每天把市政工作做好，每一個學校改建、每一個公共工程、每一個公園綠地都是最重要的，這是市長該做的。

(中時)