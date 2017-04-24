朱立倫是對手？ 柯P：學習優點並避缺點
據旺旺中時民調中心最新民調顯示，新北市長朱立倫2018年若轉戰台北市，支持度僅小輸柯文哲6％，且朱的施政滿意度也達6成。柯文哲今天被問及朱是否為最大對手時，他表示，認真把今天該做的事情做完再講，且要學習每個人的優點，避免人家的缺點。
媒體追問朱立倫的優點？柯文哲說要回去想想看，至於缺點不用在這裡講，自己知道就好。
最近新北市在爭取中央前瞻基礎建設計畫中頻頻出頭，被問及是否因此吸引民眾好感時，柯文哲認為還是要講實話，他的態度是務實，他坦言為前瞻計畫找過行政院長林全，因為要花4200億，組織還是要解決，目前台灣各縣市捷運工程局要做整合。
(中時)
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