北市交警交通助理員甄試 4月29日辦2階段口試

北市警察局交通警察大隊委託北市就業服務處辦理「106年交通助理員甄試」，第1階段筆試測驗已於3月25日在台灣警察專科學校辦理完畢，筆試成績單於4月11日掛號寄發；此次甄試筆試報名人數計203人，到考182人，到考率達89.66%，共計107名（內含原住民保障名額1名）進入第2階段。

第2階段口試甄試預計於4月29日假就業處（地址：北市萬華區艋舺大道101號8樓）辦理。測驗當日應考人請務必攜帶身分證件，並依公告之報到時間至就服處辦理報到；若經人員唱號3次仍未到場者，即喪失口試應考資格。

第2階段口試測驗資訊同步於4月24日公告於就服處網站「最新消息」區（http://eso.gov.taipei ）、台北就業大補帖網站（https://www.okwork.taipei/ESO/ ）及北市政府警察局交通警察大隊網站（http://td.police.taipei/ ），請應考人留意。

(中時)