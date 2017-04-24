心房顫動不易察 5倍中風機率
台灣恐有30萬成年人患有心房顫動卻不自知，由於心房顫動沒有明顯症狀，僅以4成有症狀，自己若不加留心注意，或是就醫使用心電圖監測，是不容易發覺的。
依據奇美醫院4月17日記者會新聞稿，心臟血管內科廖家德醫師表示，心房顫動的死亡率是一般人的2倍，而中風機率也是一般人的5倍，因此心房顫動患者要特別預防中風。
由於心房顫動症狀不易發現，可能症狀有喘、胸悶、頭暈、疲倦、暈眩等不明顯症狀，因此廖家德醫師建議民眾可於早上、晚上或感覺到心悸時，測量自身脈搏，利用食指及中指放置於另隻手的手腕，可以測量到脈搏的地方，正常的脈搏是有一定的規律，而心房顫動患者，則是跳動間隔不規律，如果發現有跳動不規律時，建議民眾就醫，安排心電圖檢查。
過去心房顫動患者透過服用維生素K拮抗劑(簡稱華法林)來治療，但華法林容易與其他藥物、食物產生交互作用，造成腦出血等併發症，廖家德醫師表示現在有4種新型口服抗凝血藥物，可以預防心房顫動所引起的中風，並且已獲得美國及台灣食品藥物管理署的認證，在使用上比華法林方便，腦出血風險也大幅降低，但腎功能不佳、風濕性二尖瓣狹窄及金屬瓣膜換置的病人則仍適用華法林藥物治療。
心房顫動患者除了要定期服藥外，可以透過控制體重、三高，都可以減少心房顫動發作。
(中時電子報)
關鍵字：心房顫動
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