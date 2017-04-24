勾辣模雪碧 蔡阿嘎：我的婚姻已出現嚴重危機

黃明志推出新歌《啪啪啪PAPAPA》，MV找來網路紅人蔡阿嘎與身材火辣的雪碧演出，正值新婚的蔡阿嘎，還急得在臉書向老婆求饒。（圖／取材自Namewee 黃明志、蔡阿嘎臉書）

大馬歌手黃明志推出新歌《啪啪啪PAPAPA》，MV找來網路紅人蔡阿嘎與宅男女神雪碧演出，蔡阿嘎把「豬哥」角色詮釋得淋漓盡致，在MV中與打扮火辣的雪碧演出，不過蔡阿嘎其實正值新婚，他急得在臉書向老婆求饒：「我是被逼的~是黃明志叫我摸的啦!!!」

黃明志在MV中飾演雪碧過世男友，而蔡阿嘎對雪碧展開追求、出遊、溫馨接送，蔡阿嘎與打扮火辣的雪碧演出，也讓他急得向老婆「二伯」喊話，「二伯啊!!我是被逼的~是黃明志叫我摸的啦!!!」並表示MV很勸世，希望大家幽默看待。

蔡阿嘎昨晚則分享老婆做大阪燒影片，他故作難吃樣，蔡阿嘎還逗趣說：「拍完這支影片、跟黃明志的MV之後，我的婚姻已出現嚴重的危機啦!!!(自作孽)」，不過他也急忙緩頰「其實真的很好吃啦!! 真的啦真的啦!!」

(中時電子報)