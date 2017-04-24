熊子傑接悠遊卡總經理？ 柯P：須經面試討論

外傳台北市長柯文哲找網安科技董事長熊子傑接任悠遊卡公司總經理，熊因為兩岸政商關係良好，也與親民黨主席宋楚瑜互動密切，被視為牽動柯連任布局的人物。柯文哲今天受訪表示，還須經相關局處長面試打分數，並送至市長室會議綜合討論。

柯文哲上午出席席螢火蟲國際研討會後受訪指出，現在北市府制度，用人要經過3次以上面試，包括市長及相關局處長要問過，還要寫報告打分數，目前此案還在跑流程。

柯文哲說熊子傑的意願還可以，但還是要相關局處長面試過打成績，最後還會送到市長室會議綜合討論。

至於北農改選董事長一事，媒體追問柯文哲有無屬意人選？柯文哲表示，選務工作交由台北市副市長陳景峻處理，第一步先跟農委會講好，因為若沒講好就沒辦法過半，而人選也要跟農委會開會討論。

(中時)