民調勝賴神 侯友宜：把副市長角色扮演好

新北市副市長侯友宜對民調結果表示，現最重要的就是把副市長角色扮演好，其他的事情「真的不是這麼重要」。（池雅蓉攝）

根據旺旺中時新北市長最新民調，現新北市副市長侯友宜以36.8％勝過台南市長賴清德31.3％；若對上綠營吳秉叡，更是以47％大勝對手10％。對此，侯友宜僅表示，他現最重要的就是把副市長角色扮演好，其他的事情「真的不是這麼重要」。至於媒體詢及，前瞻計畫是否影響民進黨在新北的支持度，侯友宜則說，只建構大台北生活圈，至於是否影響其他事情，都非考量。

侯友宜說，他現在是新北市副市長，最重要工作就是把副市長角色扮演好，對新北市民關心的議題全力以赴。他強調，其他的事情「真的不是這麼重要」，只要把當下市民關心議題做好，就是對市民最好的承諾，也謝謝大家關心。

至於媒體詢及，新北市在三環三線後續工程未獲中央前瞻計畫青睞，是否是造成民進黨新北市在民調逐漸下滑原因。侯友宜則說，所有建設都是大家一起來、不分藍綠，盼能跟台北市一同建構大台北生活圈，不管中央、地方更應攜手合作。

侯友宜說，至於這事情是否會影響到其他事情，「這不是我們考量的」。他強調，只希望新北市能蓬勃發展，讓大台北生活圈能共生共榮，才是他的殷殷期盼。

(中時)