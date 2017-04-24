陳抗拒馬怎麼擺 柯P還沒搞定

立法院19日審查年金法案，反年金團體在立院「圍城」引爆衝突，部分立委與首長與反年金群眾在推擠過程中受傷，民進黨立委段宜康批北市管理出問題。

台北市長柯文哲今天表示，警局有送檢討報告上來，他是反對用人肉盾牌，因為消耗警力太多，因此變成要用拒馬，不過拒馬怎麼擺還在重新設計，這是技術專業，還在討論。

(中時)