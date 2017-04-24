原住民平均餘命 比全體國民少9歲

原住民的平均餘命近十年來，竟然落後全體國民至少8到9歲！根據內政部統計，民國103年時，台灣全體國民平均餘命為79.84歲，但原住民僅71.06，兩者相差達8.24歲。為了提升原住民老人健康，有立委提案修正老人福利法，將老人的65歲定義，針對原住民下修到55歲，希望讓原住民老人能活得更長久。最後提提到院會，交付黨團協商。

立法院社福及衛環委員會今天討論「老人福利法第二條修正草案」，民進黨立委陳瑩、鄭寶清提案修正老福法。將現行老人福利法中的「本法所稱老人，指年滿65歲以上之人」，改為「本法所稱老人，指年滿65歲以上之人及年滿55歲以上之原住民」，且原住民老人的年齡應配合原住民平均餘命和全體國民餘命差距縮短，採逐步提高到65歲，中央主管機關每五年檢討一次。

根據內政部統計，民國93年時，台灣原住民平均餘命為68.14歲，全體國民為76.95歲，相差8.81歲。到了103年，原住民為71.06歲，全體國民為79.84，差距8.24歲，十年來原住民平均餘命呈現緩步上升情況，落後達8到9歲。

國民黨籍阿美族立委鄭天財表示，如果不下降原民的老人定義，國家政策就會一在維持低落的醫療資源，否則不會十年來都沒有改善平均餘命，下降後讓原民提早享有國家福利，並逐年提出落實改善的經費和人力配置，才能逐年改善生活品質。

原民會代表王慧玲也表示，從原漢平均餘命差距來看，十年來只提升0.5，每年成長都只有小數點，原住民生活狀況面臨醫療不足、交通、警政都有關連，政策應該更友善對待原民。

不過民進黨立委吳玉琴不贊成修法，她指出以台東市來看，平均餘命又比台北市少了八年，可見除了醫療不足，城鄉差距也是問題，而原住民平均餘命較低的原因和年輕人口工商、交通意外死傷較多有關，政策應該正視城鄉差距以及年輕人口的問題。否則「55歲就叫老，是歧視原住民嗎？」

衛服部次長呂寶靜表示，雖原住民平均餘命低，但身障人士也很低，較高的是婦女，如果只降原住民，恐會造成社會階層分化。她指出，應該先了解造成平均餘命差異的原意，了解原住民在山地或是偏鄉面臨的風險，再來作調整較適合。

(中時)