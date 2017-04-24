環保替代役男 訪視幼兒園當起小老師
台南市政府環保局替代役男謝潍岡、王俊仁，陪同華山基金會前往大台南婦女會附設台南市私立幼稚園充當小老師，陪伴學童讀故事書，引導參加有獎徵答，變裝模擬老人行動不便狀態，教導小朋友要照顧爺爺奶奶。
2名環保局替代役男先到華山基金會辦公室幫忙整理活動道具及發放給小朋友的獎品，再前往新營區的大台南婦女會附設台南市私立幼稚園，配合老師帶領幼童活動。幼童親切大喊「大哥哥」好，可愛模樣讓役男相當開心。
基金會人員為小朋友誦讀故事書時，役男們則在旁輔助，幫忙翻出可愛的插圖給小朋友看；接著進行與故事相關的有獎徵答，小朋友們都爭相舉手搶答；還讓幼童戴上白色假髮、手套，模擬老人行動較不靈活的狀態，最後大夥在教室合照，留下美好記憶。
(中時)
關鍵字：替代役男
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